Takový objev se v Moravskoslezském kraji nepodařil nikomu za posledních sto let! Tam, kde stával opavský hrad, nalezli soubor zlatých a stříbrných mincí ze 15. století. Napočítali jich 102.

Jsou stále nádherné a blyštivé, jejich cenu není ani možné odhadnout. „Dá se říct, že je nevyčíslitelná. Nejen díky historické hodnotě, jde o 63 pražských, devět míšeňských grošů a 30 zlatých uherských dukátů,“ řekla kurátorka sbírky Ilona Matejko-Peterka.

Prozradila, že hodnota nalezených mincí přepočtem na tehdy nejčastěji používané pražské groše čítá 13 kop pražských grošů. „Dalo se za ni pořídit šest koní, anebo třeba 26 sudů piva. Sud piva stál asi 30 českých grošů,“ uvedla kurátorka.

Historicky nevyčíslitelné

Nejstarší mince byly z doby krále Jana Lucemburského (1296 až 1346) a nejmladší je z období kolem roku 1479. „Běžný řemeslník, lamač kamene nebo tesař, si v dané době denně vydělal zhruba tři groše, nádeník či ponocný jeden až dva groše,“ přiblížila odbornice.

Video Video se připravuje ... Tam, kde stával opavský hrad, byly nalezeny zlaté a stříbrné mince ze 13. století. Jde o naprosto unikátní objev. Karel Janeček

Nález mincí nemá v oblasti minimálně 100 let obdobu. „Předběžně lze říci, že se tržní hodnota nálezu pohybuje okolo částky 1,2 milionu, ale kulturně-historická hodnota představuje zhruba trojnásobek tržní hodnoty, a může se tak pohybovat kolem 3,5 milionu,“ bilancovala.

Naposledy našli na Opavsku 31 uherských dukátů spolu s 380 pražskými groši v roce 1908 v obci Košatka.

Do země kvůli válce

Uložení mincí do půdy v opavském centru časově souvisí s neklidnou dobou po česko-uherských válkách, kdy na Opavsku vládl Jan Korvín, kterého v čele vévodství v roce 1501 vystřídal český král Vladislav II. Jagellonský.

Vzácný historický soubor se podařilo vynést ven na světlo po dlouhých staletích přesně v místě, kde kdysi stál opavský hrad, který založil vévoda Přemysl I. († 1433). Dnes je zde Praskova ulice poblíž centra města.

„Kromě výjimečného nálezu archeologický výzkum přinesl doklady středověkého osídlení prostoru před založením města na přelomu 12. a 13. století a v jeho raných počátcích,“ vysvětluje Michal Zezula, ředitel ostravského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Poklad můžete vidět

Návštěvníci si mohou prohlédnout mincovní poklad v prostorách Galerie Eisler v Obecním domě Opava ve středu 15. května od 15 do 18 hodin a následně od čtvrtku 16. května do neděle 19. května vždy od 10 do 18 hodin.