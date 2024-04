Proces, u něhož účastníci občas nevěřícné kroutili hlavami, řešil Krajský soud v Ostravě. Vladimír P. (22) vzal loni v létě v Bohumíně kudlu na přítele matky, jenž pobodání do krku přežil se štěstím. Trest padl nečekaně pod spodní hranicí.

Loňský červenec se Vladimír P. zhulil trávou a "nastřelil" pervitinem. Pak sebral z kuchyně nůž a čekal na otčíma, který mu drogy trvale vyčítal. Když dorazil domů, mladík na něj v obýváku zaútočil. Mířil hlavně na krk. Napadený prchl do ložnice, ale byl dostižen. Celkem schytal šest ran.

„To, že je poškozený stále mezi živými, lze přičíst obrovskému štěstí a jeho pudu sebezáchovy. Jedna z ran minula krční tepnu jen velmi těsně,“ uvedl mimo jiné žalobce Vít Legerský, který navrhl 13 let ve vězení.

„Omlouvám se a lituji toho. Přijmu, jakýkoli trest mi dáte,“ řekl soudci kajícně Vladimír P.

Překvapivý obrat

Jednání pak ale nabralo nečekaný směr. Vladimír P. zničehonic prohlásil vinu. Tím „zabránil“ svědectví otčíma, který se chtěl postavit na jeho stranu. „Pane soudce, nedávejte mu tolik roků. Kdybych na něj za ty drogy neřval, tak by nůž nevzal. Bál se mě. On je to hodný kluk,“ šokoval pobodaný přítomné při závěrečné řeči.

„Nejsem si jist, zda ve vašem vyjádření najdu polehčující okolnost, ale beru v potaz, že se k činu stavíte smířlivě,“ podotkl soudce Ondřej Běčák.

Mladíkovi hrozilo 12 až 20 let, verdikt nakonec padl nečekaně nízko. Vladimír P. si má odsedět 10 a půl roku. Trest přijal, státní zástupce zatím nikoli.

Problémy dělal odmala

Vladimír P. má už teď bohatý trestní rejstřík, který si z velké většiny zaplnil už jako mladistvý. Ublížení na zdraví, krádež, loupež, výtržnictví… To vše zvládl do 18 let. „Za všechno mohou ty drogy,“ plakala v síni jeho máma. Součástí rozsudku je proto i nařízená ústavní protidrogová léčba.

Otčím neuplatňoval bolestné či nárok na jakoukoli újmu. Jediné, co má Vladimír zaplatit, jsou léčebné výlohy 61 tisíc pojišťovně.

VIDEO: Insta Crime Podcast: Lesní vrah vyhrál v „milionáři“ a začal zabíjet. Inspirovala ho prý Hepnarová.