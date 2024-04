Ryby

Mars je v konjunkci se Saturnem, proto se vám nedaří uspět. Dalo by se říci, že vás to ničí a zbytečně se tím užíráte. Přestaňte s tím, protože je to úplně zbytečné. Je pravda, že za sebou máte náročnější období, ale příští týden se to o poznání zlepší.