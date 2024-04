Beran

Hvězdy vám predikují úspěšný pracovní týden a také lepší finanční ohodnocení. Už v minulém měsíci jste přesvědčili nadřízeného o tom, že jste schopní a kreativní. To by v tom byl čert, abyste už nedostali přidáno, protože si to upřímně zasloužíte.