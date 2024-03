Poničení panáčci Hanka a Ondra, naříznutý kříž s Ježíšem, klády přes stezku, zničený lesní bar i urážky turistky, která na řádění upozornila. To je jen zlomek naschválů, které páchá na vrchu Ondřejník (890 m. n. m.) neznámý vandal či vandalové. Kdo a proč to dělá, nikdo netuší.

Začalo to loni v říjnu útokem na oblíbené symboly hory Ondřejník, březové figury Hanku a Ondru. „Tahali jsme se s nimi nahoru, aby dělali radost hlavně rodinám s dětmi,“ řekli tehdy Blesk.cz autoři. Postavičky ležely poničené níže na svahu ve křoví.

Kdosi pak nebezpečně nařízl další výrazný symbol hory, čtyřmetrový kříž s Kristem. Mnozí měli útok jako pomstu za panáčky, jiní vinili stejného člověka. „Někdo se velice baví tím, jak se nad vším rozčilujeme,“ shodli se na sociálních sítích turisté.

Zvýšil tempo

V zimě se vandala či vandalů rozjeli naplno. Když byl ještě na svahu sníh, někdo přehradil potok tak, aby voda tekla na stezku, kde namrzala. Zmizely dřevěné figurky lemující cesty, někdo zničil lesní bar na vedlejším vrchu Skalka (940 m. n. m.).

Poté, co sníh v únoru zmizel, objevily se na cestách k vrcholu těžké klády a kameny. „Neva, obcházení nám zlepší fyzičku,“ glosovali to turisté. Škody jsou malé, ale dokonale kazí náladu. Doposud nikdo pachatele neviděl či nepřistihl. „Smyčka se stahuje,“ vzkázal ovšem jemu či jim jeden ze „skalních“.

Vrch Ondřejník je součástí stejnojmenného samostatného masivu u Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku.

Osobní útoky

Ať už na Ondřejníku škodí kdokoli, neštítí se snížit ani k osobním útokům. Iniciály turistky, která na kauzu upozornila, se objevily načmárané bílou barvou i s „ďábelským“ číslem 666 na pařezech. Stejné číslo se objevilo i s vyskládanou hranicí z klacků pod křížem s Kristem.

Po sabotérovi nejprve svépomocí pátrali příznivci Ondřejníku. Po naříznutí kříže s Kristem se do věci vložila i policie. Pachatele však zatím neodhalila. Vandal si zřejmě dává velký pozor, aby skutky, které páchá, nezpůsobovaly příliš velké škody. To hlavní, co způsobuje, je naštvání milovníků hor.

