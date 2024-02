„Je mi hrozně líto, co se stalo. Myslím na to každý den, mám problémy se spánkem. Ale necítím se zodpovědný za to, co se stalo,“ řekl šéf ostravské železárenské válcovny trub Daniel S. (49). Vinu odmítli i jeho zástupce Radim J. (45) a jeden ze sedmi vedoucích tamních provozů Roman H. (44).

K tragédii došlo 20. ledna 2021 ve výrobní hale č. 2. „Během covidu byla situace složitá. Denně testy, řešili jsme, zda budeme vyrábět, kolik lidí přijde do práce. Museli jsme také řešit plnou kapacitu skladů. Tak jsme si na skladování zapůjčili z mateřských železáren posuvné regály,“ líčil Daniel S.

Zasypán kovem

Osudné dopoledne pod plným mobilním regálem procházel Stanislav M. (†66), když se regál začal převracet. Jedna z ocelových tyčí muži prošpikovala nohu, nemohl se tak ani hnout. Pak na něj napadalo vše, co bylo v regálu uskladněno. Hroty, trubky, skladovací boxy… Utrpěl hrozivá zranění a na místě zemřel.

Žalovaní muži se dušují, že bezpečnostní normy neporušili. „Na ně dohlíží externí firma, trvale je v areálu,“ řekli. Ironií je, že fabrika drží certifikát „Bezpečný podnik“. Soud hodlá předvolat několik znalců. Mužům hrozí za usmrcení z nedbalosti až šest let, žalobce žádá zakázat jim vedoucí funkce.

S rodinou v kontaktu

Fabrika se snažila hrůznou událost vůči rodině mrtvého pracovníka odčinit. „Zaplatili jsme pohřeb i další potřebné záležitosti. Řešili jsme pomník, snažili jsme se jakkoli pomoci. Jsme s rodinou v kontaktu,“ sdělil soudu vedoucí válcovny trub Daniel S.

Stejné železárny řešily smrtelný úraz také loni v létě. Muži rozdrtil stroj hlavu. I tuto událost šetří policie.

