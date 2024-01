Když zazvoníte u novotou vonícího bytu, batolí se k vám usměvavý Olík. Pak se vám snaží vyšplhat do náruče a prozkoumává ručičkama váš obličej. Je to benjamínek rodiny, kterou doplňují dva starší bráškové, táta a sestra Anežka (16).

„Olíka tu máme od května. Jeho maminka se kvůli svému postižení nezvládala o syna s oboustranným zeleným zákalem postarat. Podobně jako i máma o Martínka, který k nám přišel před čtyřmi lety,“ říká obětavý tatínek samoživitel a pěstoun Dalibor Rebroš.

Dalibor: Dává mi to smysl

Fabiána získal na stálo z dětského domova poté, co si ho předtím brával na víkendy. „Dětem je třeba dát možnost vyrůstat v úplné rodině, dávat jim podnětné prostředí pro jejich zdravý vývoj. Energii vloženou oni mi v plné míře vrací. Pořád se od sebe vzájemně učíme, jedeme dopředu. Prostě mi to celé dává smysl,“ usmívá se.

Je jedním z hrstky mužských pěstounů v Česku. Co ho vlastně vedlo k tomu opustit práci památkáře a stát se otcem romských kluků a jednoho těžko umístitelného batolete s postižením?

„S bývalou romskou manželkou mám dvě dcery, ta starší, Anežka, je mi obrovskou oporou a mohou se na ni ve všem stoprocentně spolehnout. Mezi námi a kluky funguje taková zvláštní energie, navzájem se obohacujeme,“ oceňuje Dalibor Rebroš.

Po rozvodu děti zůstaly

Bývalou manželku si přivezl Dalibor Rebroš ze Slovenska. Spolu s jejím synem. Narodila se jim Anežka, a když byla manželka podruhé těhotná, odešla zpátky do své domoviny.

Svého syna a i Anežku nechala po rozvodu v Krnově. Syn už je starší a s rodinou nežije. Zůstala Anežka.

S úředníky byly potíže

Přestože Dalibor Rebroš prošel nejen pěstounskou přípravou, ale samozřejmě i psychologickým posouzením, měl s adoptováním syna Martina obrovské problémy.

„Kvůli paní ze sociálky, která hrozila, že mi napíše negativní zprávu k jeho adopci. Tak jsem se sebral a jel na krajský úřad, kde jsem uspěl,“ vzpomíná. Jen díky jeho nezdolnosti mají nyní kluci úplnou rodinu.

Pevně daný režim

V takto početné rodině musí mít všechno svůj pevný řád. Od ranního probuzení, až po usínání. Každý si plní své úkoly: děti především školní, učí se ale též uklízet, vařit a pomáhat si navzájem, k tomu mají i hodně zájmů, od sportu po kulturu.

„Na brášky jsem žárlila,“ směje se Anežka. Po odchodu staršího bratra měla tátu jen pro sebe, a když se rozhodl adoptovat kluky, ze začátku se jí to zajídalo. „Věnoval jim větší pozornost, nemohla jsem to pochopit, ale to už je dávno pryč. Mladší brášky jsem nikdy neměla, jsou báječní a vidíte, jaká je tu s nimi sranda,“ ukazuje po bytě Anežka.

VIDEO: Hvězdy provokativní formou podporují pěstounství.

délka: 01:02.00 Video Video se připravuje ... Hvězdy provokativní formou podporují pěstounství. Tohle tu ještě nebylo! Dobrý start