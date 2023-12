Panna

Milé Panny, ukořistěte pro sebe klidný předvánoční víkend a nepouštějte se do aktivit, které již nemůžete do velkého dne stihnout. Nehledě na to, že jste prožily hektický pracovní týden a potřebujete si spíše odpočinout. Milou společnost vyhledejte zejména u dětí.