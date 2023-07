Panna

Druhá polovina července je nabitá atraktivními profesními příležitostmi, tudíž se zviditelníte. Na začátku měsíce to tak nevypadalo, ale nyní je vše jinak. Nadřízený bude bojovat o vaši přízeň a vy si to vychutnáte. Rovněž byste mohly do něčeho investovat.