Když Adéla Stehnalíková z Mankovic na Novojičínsku objevila v obchodě ruksak, snažila se zjistit, komu patří. Po jeho otevření nevěřila vlastním očím, kolik ukrývá peněz. „To by byly Vánoce,“ napadne možná někoho. Ji však ani na chvíli. „Vytočila jsem policii a nález jsem strážcům zákona předala,“ řekla Adéla.

Policisté se vydali hledat majitelku batohu. Vypátrali ji v nedalekém bistru. „I když uplynulo několik hodin Vietnamka (33) si dosud nevšimla, že jí zavazadlo chybí,“ uvedl mluvčí policie René Černohorský a ocenil obrovsky milý a správný přístup nálezkyně.

Mrzí ji chování majitelky

Cizinka si zkontrolovala obsah ruksaku a potvrdila policistům, že v něm nic neschází. „Vůbec by mě nenapadlo si takovou věc nechat. To bych už asi do konce života nespala. Vždyť člověk nemůže vědět, jestli ty peníze neměl dotyčný třeba na operaci dítěte,“ doplnila k případu paní Adéla.

Mrzelo ji akorát, že se Vietnamka za ní nestavila, aby jí poděkovala. „Proto jsem se na radu policie rozhodla požádat o nálezné. Nárok bych měla na deset procent (12 tisíc korun – pozn. red.), řekla jsem si o tři tisíce. Žena mi místo toho nabízela jídlo z jejich bistra, ale to já nejím. Taky mi vysvětlovala, že finance má pro rodinu ve Vietnamu a přiznala mi, že manžel se na ni hodně zlobil,“ zmínila Stehnalíková.

Den zapomnětlivců

Podle paní Adély patřil den, kdy našla batoh, zapomnětlivcům. Vietnamka nebyla jediná, kdo v obchodě, kde Stehnalíková pracuje, něco nechal.

„Na parkoviště jsem musela běžet za starší ženou, která u pokladny zapomněla deset tisíc korun. Také jsem telefonicky naháněla pána, který si v kabince odložil smlouvu opět na nemalé peníze,“ líčila mladá poctivá žena.

VIDEO: Mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem o nálezu 1,75 milionu tureckých lir (asi 11 milionů korun), našla je před lety strážnice při pochůzce.