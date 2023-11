O nebezpečí fentanylu měl podle žaloby dobře vědět dealer a narkoman Petr F., když náplast předával svému známému Dalimilovi. Ten ji strčil do pusy a látku spolykal. U soudu však první vystoupila jako obžalovaná 17 let fetující Libuše B., která Petrovi F. fentanyl prodala.

Nevěděli, oč jde?

„Já vůbec nevěděla, o co jde, měla jsem tu krabičku náhodou u sebe a on mi ji prostě ukradl,“ tvrdila Libuše B. Jenže z jejich telefonické domluvy vyplývá, že ona věděla, co prodává a on věděl, co kupuje. „Skoro vše, co obžalovaná řekla, jsou lži,“ obořil se Petr F. na ženu.

Zatímco Libuše B. doufá, že soud schválí její dohodu o vině a trestu na 6 let nepodmíněně, Petr F. odmítl přiznat, že by byl za smrt kamaráda zodpovědný. Proto mu stále hrozí 10 až 18 let basy.

Ještě silnější zabiják

Pořádné svinstvo „kosí“ poslední dobou lidi závislé na drogách. Fentanyl zneužívají v podobě náplastí na předpis. Vyjde to levněji než heroin či pervitin, ale jde o drogu až 100x silnější! Tragédie poslední doby mají jedno společné. Kombinaci s alkoholem či pervitinem. Rauš a nespavost po pervitinu narkomani vyvažují „oblbovákem“ fentanylem. Jenže tato kombinace je pro ně často smrtící.

