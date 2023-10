Pro tři piloty v kabině se staly nepřítelem mlha a déšť. Musí si dávat pauzy a čekat, až se vyjasní, jinak se obří železné kusy vzduchem na svah stěhovat nedají.

„Jedná se o dopravní vrtulník, takže unese tři tuny. Stožáry sice váží víc, ale jsou rozložené na dva díly,“ popsal pilot Zdeněk Hauschneider (55) ze Spišské Nové Vsi s 35letou praxí.

Díly přepravoval vrtulník

„Musíme odhadnout, jak nejlépe a nejrychleji břemeno spustit a usadit na dané místo. Nejdříve jsme přepravili na svah sloupy, teď nosíme horní části, zvané hlavy a nejnáročnější budou asi baterie, což je vlastně soustava kol, po kterých jezdí lano lanovky,“ dodal. Momentálně mají piloti hotovou asi třetinu sjezdovky.

Celý montážní proces působí docela nebezpečně i z pohledu dělníků, kteří na stožárech pod vrtulníkem připevňují horní části lanovky, a nad nimi se houpe mnohatunové závaží. Přesto to zkušeným montérům zabere pár vteřin.

Celoroční provoz

Nová lanovka na nejoblíbenější sjezdovce na Frýdecko-Místecku bude šestimístná a bezpečnější i pro nastupování. „Rozjet by se mohla v prosinci a v provozu bude dokonce celoročně,“ řekl marketingový manažer Ski areálu Bílá Martin Kacíř. Areál přišla na 150 milionů korun. Vzal si na ni úvěr.

Lanovka přepraví 2 400 lidí za hodinu, čili stejně jako původní, která je rozložená vedle parkoviště a čeká na svého kupce.

Podle provozovatele Jaroslava Vrzguly vznikne do dvou let kousek opodál i nová sjezdovka pro děti a začínající lyžaře. Po jejím otevření bude mít areál na severním svahu bezmála pět kilometrů sjezdovek a kapacita přepravy by se zvýšila na 2 800 lyžařů za hodinu.