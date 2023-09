Kozoroh

Milí Kozorozi, jste perfekcionisté a pracujete do úmoru. Ani dnes se tomu nevyhnete, ale nepůjde to jako na drátku. Nadřízenému se nebudou některé výsledky nebo postupy líbit, a proto se na to psychicky připravte. Však ono ho to zase přejde, tak se nerozčilujte.