Půlku úrody pěstitel Viktor Topiarz (75) ze Stonavy rozdal. Nevěděl, co by sám dělal s pěti stovkami dýní! Přitom vyrostly jen mimoděk, a jen díky hnoji, v nějž příroda proměnila loňskou úrodu. „Vymknuly se nám z rukou,“ usmívá se.

„Dýně. Dýně. Dýně,“ ukazuje u svého stonavského domu soukromý zemědělec Viktor Topiarz. Půlku letošní rekordní úrody již rozdal kamarádům nebo lidem, kteří si jeho výpěstky prostě jen přišli sami osobně prohlédnout.

„Vymknuly se nám z rukou. Loni jsme zbytky dýní nechali shnít na kompostu. Pohnojili jsme, a potom jsem se nestačil divit, jak letošní kousky nabobtnaly na polích mezi bramborami, cibulí a zeleninou,“ ukazuje na nerozdané kusy Topiarz.

12 druhů

Napočítal jich pět stovek a nejméně dvanáct druhů různých barev, velikostí a tvarů: ve tvaru hříbku, melounu i jiných bizardních tvarů i barev. Co nepoužije na aranžmá a zkrášlení domu i zahrady, a co nerozdal, plánuje ponechat na zimu do krmelců pro lesní zvěř. „Pro bažanty i srny,“ říká.

„Část dýní je jedlých. To jsou tady ty velké, vidíte? Takové ty máslové. Uděláme s manželkou polévky, omáčky, dáme je do kompotů,“ plánuje.

Po sběru je dobré nechat dýně alespoň dva týdny odpočívat. Tím získává jejich dužina lepší chuťové i výživné vlastnosti dýně přeměnou části škrobů na cukry. V temnu a suchu vydrží nekrájené celé dýně dokonce půl roku.

Nejjednodušší je polévka

Krémová polévka je asi tím nejjednodušším co se dá z jedlých dýní připravit. Stačí je rozkrojit a vydlabat dužninu a semínka. Zbytek se nakrájí na kostičky, ty dáme na oleji do zlatova vysmaženou cibulku, zalijí se vodou nebo vývarem a vaří do změknutí. Osolí se a přidá se smetana a rozmlátí se do hladka tyčovým mixerem. Ještě chvíli se vaří a dochutí. Přichutit se dá česnekem, mletým pepřem, zázvorem, chilli, curry, tymiánem či šalvějí.

VIDEO: Dýňová polévka k podzimu patří.