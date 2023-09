Odštěpný závod Darkov, který zásyp provádí, využije připravených 214 tisíc tun nezpevněného zásypového materiálu.

„Ke každé ze šachetních budov jsme přivedli dopravníkové pásy, na které nakládáme připravený materiál z úložné plochy zde v areálu. Pásy mají délku 70 metrů a ústí přímo do jednotlivých jam. Provoz probíhá na tři směny a je nepřetržitý,“ popsal ředitel závodu Darkov Josef Lazárek.

Týdny zasypávání

Zasypání jam hlubokých 903 a 1088 metrů je hlavní fází likvidačních prací v areálu. Výšku zásypu jam bude podnik minimálně jednou denně monitorovat speciálním signalizačním a komunikačním zařízením.

délka: 01:43.47 Video Video se připravuje ... V Trojanovicích zasypávají důl Frenštát. Vzniknouz by tu měly domy s plnou občanskou vybaveností i mnoho firem. Diamo

Zasypání jam má být podle harmonogramu dokončeno do konce října, následné demolice a celková likvidace dolu by měly skončit do roku 2027. Náklady na likvidaci dolu dosáhnou minimálně 155 milionů korun.

Škola i rozhledna

„Po dokončení zásypu budou v areálu následovat demolice nevyužitelných povrchových objektů dolu a následně rekultivační práce. Připravíme celý areál na další rozvoj, který zde plánuje obec Trojanovice v rámci projektu Smart Village Cérka,“ uvedl ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Po rekultivaci areálu tam mají vzniknout například školy, komunitní centrum, obchody i služby, jedna z věží má sloužit jako rozhledna.

Důl, kde se netěžilo

Výstavba Dolu Frenštát začala v roce 1981. Uhlí se v něm ale nikdy netěžilo. Po většinu své existence byl důl v konzervačním režimu, což znamená, že tam bylo zajištěno trvalé větrání, čerpání přitékajících vod, dělaly se pravidelné prohlídky a údržba jam a obslužných provozů.

Okolní samosprávy a spolky léta bojovaly proti možnému zahájení těžby a usilovaly o likvidaci dolu.