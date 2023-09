Lev

Ať už se pustíte do jakékoliv práce, tak vyniknete. Momentálně vám to pálí a nebojíte se vyzkoušet inovace. I přesto by vás mohl nadřízený kritizovat, nicméně to neberte vážně. Šéf není v dobrém rozpoložení a jeho připomínky nebudou opodstatněné.