„Rány puku do mantinelů nebo plexiskla, hokejové rituály v podobě klepání hokejek o led, řev trenérů i hráčů nebo siréna oznamující konec třetin při zápasech. Za tmy to svítí do širokého okolí. Vše od brzkého rána do pozdního večera,“ vylíčil muž (42), kterému vyrostla neodhlučněná hala v podobě obřího stanu jen 10 metrů za jeho bytovým domem.

„Dokončil jsem v červnu rekonstrukci domu, který tu stál 80 let, hala je v provozu od srpna. Na protihlukovou stěnu nebo akustickou bariéru se v rámci projektu vůbec nemyslelo,“ dodal majitel.

Připravují petici

Hlasité rány jsou podle místních přitom slyšet i ve vzdálenějších domech, třeba třech panelácích 150 až 200 metrů od ledové plochy. Tady lidé naměřili až 65 decibelů. „Přímo před halou to musí být přes stovku,“ řekl další z místních (38).

délka: 00:29.02 Video Video se připravuje ... Obyvatle domů u městských sadů v Opavě trápí hluk z provizorní hokejové haly. čtenář Blesku

„Jezdí tady hned od rána desítky aut, navíc hrozně rychle, jak rodiče spěchají do práce, jen vyhodit děcka na trénink a zase rychle pryč,“ popsal s tím, že v okolních domech se už šíří proti hale petice.

Fotbal? Růžová zahrada

Kousek od haly je fotbalový stadion SFC Opava. Na ten si ale místní nestěžují. „To je oproti hokejové hale nic. Jednou za 14 dní je dvě hodiny hluk při zápase, to ani nevnímáme. Oproti těm ranám pukem je to procházka růžovou zahradou,“ míní.

Jako srovnání uvedli třeba fotbalového bubeníka z kotle, který je prý mnohem snesitelnější než třeba nácvik střelby hokejistů v hale. Místní se navíc bojí, že hokejová hala zde zůstane natrvalo.

Primátor: Jinak to nešlo

Náhradní ledová plocha za 40 milionů vznikla mezi skleníky v sevření ulic U Opavice, Sadová a Otáhalova kvůli rekonstrukci zimního stadionu na ulici Zámecký okruh. Ta má trvat dva roky. Město nechtělo, aby hokejisté jezdili na tréninky do Krnova, Dolního Benešova či Ostravy-Poruby.

„Chtěli jsme, aby naše talentovaná mládež mohla trénovat v Opavě. Kam jinam jsme měli halu umístit než k Městským sadům, kde jsou další sportoviště? Na pole za městem, kde není šance rozumně k hale vybudovat infrastrukturu? To je sci-fi! Lidi prosíme o shovívavost,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.