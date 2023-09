Kozoroh

Nyní překypujete vědomostmi a vše vám jde rychle do hlavy. Až do konce měsíce se soustřeďte na splnění osobních cílů. Vaše zájmy by měly převyšovat potřeby druhých. Nemyslete si, že se budete chovat sobecky, vaše štěstí je prostě nejdůležitější.