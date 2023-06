Střelec

Neztrácejte optimistický přístup k životu. Pokud by se to stalo, tak byste si pohoršili. V práci to sice není úplně růžové, ale musíte si věřit. O všem dost pochybujete, čímž si škodíte. Posilte svou mentální stránku a nevěnujte se bezvýznamným věcem.