Zpět

na

Výrazné zvýšení trestu hrozí nyní Miroslavu B. (45), který vyhrožoval ochrance třinecké nemocnice se samopalem v ruce. Jeden ze dvou strážných přišel k soudu s tím, že od té doby trpí lekavostí a úzkostí. Místo 8 let tak může „střelec“ dostat až 12 let. Obhajoba to považuje za skandální.