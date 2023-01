Blíženci

Hvězdy vám hrají ve všem do karet a vaše aktivita roste. Dávejte si však pozor na to, co konzumujete. Obloukem se vyhněte fastfoodu a sladkostem. Pokud si osvojíte zdravější životní styl, budete čilejší a najednou pocítíte více drahocenné vitality.