Dvoumetrový had se prostě nechtěl nechat polapit. „To jsem úmyslně přinesl dvoumetrového samce a ne březí samičku, která je o metr a půl delší a navíc je březí a tím pádem agresivnější,“ řekl chovatel Michla Fuglevič. Přesto dál pokračoval spolu s hasiči v odchytu dalších zvířátek jako agama, užovka, želva, ovce i kozy.

„Ke všem zvířatům je třeba přistupovat při odchytu s respektem, počítat s tím, že jsou jedovatá a nebezpečná a že se umí dovedně ukrýt. Běžně má člověk při odchytu jen jednu šanci, druhou mu zvíře už nemusí dát,“ radí chovatel hadů.

Kočky, krávy, pavouci i hadi

Se záchranou zvířat z nejrůznějších problémů mají hasiči bohaté zkušenosti. „Nejčastěji nás volají k odchytu domácích zvířat. Běžně vyjíždíme ke kočkám, kravám, koňům, ale také k dravcům. Manipulace se zvířaty je nedílnou součástí zásahu hasičů. Ti musí být schopni bezpečně odchytit zvíře a bezpečný odchyt určitě nekončí smrtí zvířete, ale bezpečným zacházením se zvířetem tak, aby nepřišlo k nějaké újmě,“ řekl lektor Oddělení vzdělávání Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Petr Staňa.

Odchyty mají svá úskalí. Výjimkou není útěk chovaných zvířat do stupaček a pod vany nebo obmotaný had okolo radiátoru. „Problémem bývá, když se dostaneme do bytu, v němž chovatel zemřel, a my nevíme, do čeho vlastně jdeme, kolik má doma zvířat, jaká a kde na nás číhají,“ vysvětlil náročnost zásahů Staňa.

Cvičení se účastnilo třináct hasičů ze čtyř krajů. Hasiči se zoo spolupracují už deset let a vzdělávací program za tu dobu absolvovalo bezmála 350 hasičů z celé republiky.