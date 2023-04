Mnohé chaty na okolních kopcích už doznaly modernizace, té na Javorovém se dosud vyhýbala. Ikdyž si na její stav lidé i turisté dlouho stěžují.

„Rekonstrukce, kterou město plánuje, zatím nebude na první pohled viditelná,“ vysvětlil náměstek primátorky Ivo Kaleta. Dotkne se střechy, pak čističky odpadních vod, elektřiny a podobných věcí.

Oprava už hoří

„Bohužel je to ve fázi slibů. Nepřeháním, když řeknu, že záchrana historické chaty doslova hoří. Hlavně střecha. Jenže oni na ni budou letos teprve chystat projektovou dokumentaci,“ sdělil správce Javorového Jiří Valenta.

Podle něj se zatím veškeré jeho urgence míjely účinkem. „Oprava chaty vyžaduje kompletní přístup. Péče města o jeho majetek není dostačující,“ dodal správce.

S tím, že by si chata na Javorovém zasloužila nový kabát, souhlasí i předsedkyně třineckého Klubu českých turist (KČT )Věra Byczanská, na město se však nezlobí.

„Je škoda, že nezačali dřív, teď je stavební materiál drahý. Neumím odhadnout, jak je chata výdělečná. Turistů od covidu hodně přibylo, většinou vyšlapou nahoru, nají se, napijí a jdou dolů. Chataři však potřebují hlavně ubytované,“ dodala.

Horští záchranáři jsou na tom lépe

Základna Horské služby, která s chatou na Javorovém sousedí, bude naopak od základů nová. Stávající půjde k zemi. Místo ní vznikne moderní stavba s fotovoltaikou, tepelným čerpadlem, prostě podle nejnovějších standardů a bezpečnostních předpisů.

„Spočítali jsme si, že rekonstrukce staré stanice by vyšla dráž a pořád by to byla vlastně stará budova,“ uvedl náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský. Začít bourat chtějí v půlce dubna a za rok půl by mělo být hotovo.

