Do Beskyd se o víkendu po tříleté pauze vrací extrémní vytrvalostní závod na Lysou horu (LH24). Cílem je za 24 hodin zvládnout co nejvíce výstupů na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, který měří 1323 m n. m.

Okruh závodu, který dříve částečně vedl mimo turistické značky, museli organizátoři výrazně upravit. Nově se musí držet turistických tras. Po změně trasy tak letošní okruh bude mít 13,2 kilometru s převýšením 850 metrů.

„Jsem nesmírně rád, že se závod po dvou zrušených ročnících opět uskuteční a opět tak budeme svědky mimořádných sportovních výkonů i lidských příběhů,“ uvedl hlavní pořadatel Libor Uher.

Nová trasa

Organizátoři ale v úseku těsně pod vrcholem narazili na „stopku“ ochranářů přírody z CHKO Beskydy. „Nepodařilo se nám uhájit jednosměrný okruh z předešlých let a část trasy pod vrcholem Lysé hory půjdou závodníci v protisměru. Bude to velmi složité, místy hodně nepříjemné, ale LH24 je extrémní závod se vším všudy a pro všechny to bude nová výzva,“ dodal Uher.

Vzhledem k nové trase se letošní výkony sportovců nebudou srovnávat s těmi z předešlých ročníků. Rekordmanem LH24 na dnes již bývalé trase je ultratrailový závodník Radek Chrobák z Frýdku-Místku. Ten v roce 2018 zdolal v nejlepším čase 14 plných okruhů v celkové délce 160 kilometrů.

„Posledním vítězem je pak Tomáš Štverák ze Zubří, který bude letos na náročné trase obhajovat titul mistra České republiky v zimním horském maratonu. S novým okruhem však vše začíná od nuly,“ uvedl mluvčí závodu Adam Knesl.

Náročný závod pro každého

Hromadný start závodu se uskuteční v sobotu v 10 hodin v areálu Na Pile v Ostravici a skončí v Hotelu Sepetná ve stejný čas o den později. Závod je určen pro sportovní veřejnost a zároveň má statut otevřeného mistrovství České republiky v zimním horském maratonu v kategorii jednotlivců.

Zdolávat opakovaně nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd ale budou i štafety dvojic. Na start se postaví stovky závodníků. „Jedná se o unikátní možnost, jak si jako jednotlivec či dvojice vyzkoušet své možnosti, jak poznat své limity fyzické i mentální síly,“ doplnil Knesl.

VIDEO: Rozhovor s vítězem závodu v roce 2019 Radkem Chrobákem.