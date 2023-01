V řeči Indiánů, na cigaretách, od drogového bosse: Unikátní bible v muzeu

Je to teprve sedm let, co se starý, historický a do té doby chátrající klášter v Jablunkově změnil na Světové muzeum a knihovnu bible. Název světové nenese pro nic za nic. Ve vitrínách a na policích leží jeden vzácnější kousek než druhý ze všech koutů světa a přispěl do ní nově i drogový boss…