Řidiči, kteří o víkendových mrazech raději z domu nevystrkovali ani nos, museli dnes ráno do „fitcentra“ s lopatou, smetákem a škrabkou. Vykopat vůz zpod sněhu byl pro některé téměř nadlidský úkol. Nebezpečím jsou i až půlmetrové rampouchy, které visí ze střech.

Hasiči sundávají sníh pouze z veřejných budov, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. U ostatních objektů si musí odstranění rampouchů a sněhu zajistit majitelé sami. „Na našem webu je uvedený seznam firem, na které se mohou obrátit,“ řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Auta uvěznily nánosy namrzlého sněhu. „Nejde mi to, pokud vůbec vyjedu, tak mám obavy, že zpět už nevjedu,“ povzdechl si v Havířově jeden muž zpocený od uší až k patám. Problém je, že částečně vozy zahrnou i pluhy, sníh pak zmrzne a je těžký.

Někteří dokonce ve městech dávají na parkoviště cedulky. „Trvalo mi tři hodiny, než jsem si místo vyházel. Pokud nejsi ho*ado, tak mi tady nebudeš parkovat,“ stojí podle serveru Polar.cz například na jedné z nich. Prosba se ale většinou míjí účinkem, volné a ještě k tomu odhrabané místo, jde doslova nadračku...

Přijde oteplení

Další lidé si svá pracně vyházená parkovací místa brání různými předměty, které na ně staví. Po velkých mrazech by teď mělo přijít oteplení, řidičům se uleví.

„Počkám, až to trochu odtaje, raději jsem jel do práce tramvají,“ řekl pan Miroslav z Ostravy – Dubiny s tím, že tentokrát se nedá říct, že by bylo pohodlnější cestovat vozem, když není skoro vidět.

Hasiči zároveň varují před pády rampouchů a velkých kusů sněhu ze střech, což sebou přinese tání. Není dobré chodit přímo pod střechami domů.

VIDEO: Zásahy moravskoslezských hasičů po sněhové kalamitě 12. prosince.

délka: 01:48.44 Video Video se připravuje ... Zásahy moravskoslezských hasičů po sněhové kalamitě 12. prosince. HZS Moravskoslezského kraje