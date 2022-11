Zpět

Není to ani měsíc, co se na Frýdecko-Místecku potuloval klokan-uprchlík a už je to tu zase. Tentokrtá klokan slyšící na jméno Dobby vzal tlakpky na ramene z minizoo Skalka v Ostravě-Porubě. Pátrá po něm i policie.