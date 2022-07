Aby si mohla dovolit náročné rehabilitace, bezbariérový byt, speciální auto a dál být plnohodnotnou mámou pro syna (13) a partnerkou, vyjeli pro ni teď cyklisté na 2222 km trasu napříč ČR.

Zdraví i handicapovaní. Budou se snažit předat její příběh a pomoci pro ni vybrat peníze. Akce se jmenuje Handy Cyklo Maraton a na start se postavil také osmičlenný cyklistický tým Moravskoslezského kraje.

111 hodin v sedle

Závod potrvá do 30. července. „Náročnou trasu musí zvládnout za 111 hodin. Každý tým je navíc patronem člověku krátce po úrazu nebo nemoci, který se s handicapem teprve vyrovnává a potřebuje povzbudit,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

„Chceme samozřejmě jet co nejlepší čas, ale to není to nejdůležitější. Hlavní je ukázat, že jedeme společně, bez předsudků, bez bariér. Že sport a pohyb je otevřený všem bez rozdílů. A také pomoci někomu, který se řízením osudu potýká s nelehkou situací,“ uvedl kapitán týmu Tomáš Kotyza z Ostravy.

Kromě cyklistů, kteří se ve svých týmech budou snažit zdolat trasu v co nejkratším čase, vyráží na trať také „nesoutěžní“ Peloton naděje. Jeho trasa měří 1633 kilometrů a připojit se k němu symbolicky na pár kilometrů může kdokoliv i v Moravskoslezském kraji.