Šla se bavit na diskotéku, upadla a zranila si hlavu. Gabrielu Petřekovou (30) ze Šenova odvezla záchranka na pohotovost do nemocnice v Novém Jičíně, kde ji vyšetřil lékař Peter K. (40). Podle žalobce nedostatečně, čímž se měl podepsat na její trvající invaliditě. V odvolacím řízení nyní Krajský soud v Ostravě lékaře zprostil viny.

Zaskotačit si, popít a snad se pobavit i nějakou tou taneční drogou se vydala Gabriela 18. března 2018. To bylo naposledy, kdy stála na vlastních zdravých nohou. Následně upadla na parket, přičemž se měla při pádu těžce zranit. Krvácela do mozku a měla i prasklou lebku.

To však mělo odborníkovi novojičínské nemocnice Peteru K. na pohotovosti uniknout. „Spoléhal při vyšetření pacientky jen na akutní intoxikaci pacientky alkoholem. Měl počítat i s možností, že její příznaky mohou signalizovat též něco jiného, horšího,“ říká rozsudek novojičínského soudu z letošního května.

Lékař: Udělal bych to stejně

Ten trestal oceňovaného internistu za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Uložil mu peněžitý trest ve výši 75 tisíc, k tomu přidal rok a půl trvající zákaz působení na odděleních přijímajících pacienty v režimu pohotovostní služby.

Proti tomu se lékař Peter K. hned odvolal. „Necítím se vinen. Všechno jsem provedl tak, jak jsem mohl. Dnes bych to udělal stejně,“ vyjádřil se. S tím odvolací soud souhlasil, a lékaře zprostili viny. Žaloba ještě zvažuje, že se proti verdiktu odvolá.

Poškozená Gabriela vede souběžný spor, který se týkal případné náhrady škody. Ten byl přerušený proto, že se čekalo na včerejší verdikt. Odškodné ve výši 10 milionů, které požadovala, tak zřejmě není na programu dne.

„Nechci se už k ničemu vyjadřovat. Je mi velice líto celé této situace a slečně přeji vše nejlepší v rámci zlepšení jejího zdravotního stavu. Přeji vše nejlepší,“ vzkázal u soudu poškozené Gabriele lékař.

Maminka: Krvácela do mozku

Poté, co ji lékař pohotovosti ošetřil, uvědomil rodiče, aby si pro Gabrielu přijeli. Aniž by dal pokyn k vyšetření na rentgenu nebo CT přístroji. Byla opilá, a to mu podle soudu stačilo.

„Když jsme si pro dceru přijeli, ležela v inspekčním pokoji na zemi na zemi, jako pes na veterině. Přítel ji nesl do auta bezvládnou, u nás doma upadla do bezvědomí, začala krvácet do mozku. Přes rychlý zásah ve fakultní nemocnici zůstala invalidní,“ svěřila Blesku.cz maminka Iveta (56) a dodala:

„Dávali nám nulovou šanci na přežití dcery. Dodnes není taková, jaká bývala. Je stále na vozíku, rehabilituje, učí se chodit.“ říká maminka postižené dívky.

