Štír

Do vašeho života musí vstoupit stabilita, vyrovnanost a odpovědnost. I když to teď nemáte jednoduché, nelitujete se. Neshody ve vztahy pominou, protože je to chvilková záležitost. Zaměřte se však na profesní dění. S šéfem to bude náročné, ale vydržíte to.