Panna

Milé Panny, do pracovních povinností se ženete po hlavě a moc vám to svědčí. Je jisté, že se ničeho nebojíte a nadřízenému to imponuje. Většina kolegů je v pátek na pokraji sil, ale vy teprve začínáte. Toto tempo by vám mělo ještě dlouho vydržet.