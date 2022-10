Oliverek se narodil o dva měsíce dříve, aby měl vůbec nějakou šanci na přežití. Lékaři ve Zlíně neměli prostředky k jeho zdárnému narození, a tak se narodil v Ostravě. „Krvácel do mozku, už od začátku to vypadalo zle,“ řekla maminka Nikola (31). Do péče si Olivera vzali neurochirurgové.

Chlapci stále rostla hlavička, i když mu byl z mozku každý den odsáván hromadící se mozkomíšní mok. Oliver bojoval. V ostravské nemocnici strávil 40 dnů. „Dostal pak vývod z mozku s názvem V3 stomie a mohli jsme si ho odvézt. Ale ne nadlouho,“ dodal tatínek Jan (32).

Z mozku do bříška

Při nejbližším vyšetření doktoři zjistili, že V3 stomie nefunguje. Rozhodlo se o zavedení VP shuntu. „Jde o hadičku, která odvádí nahromaděný mok z mozku do břišní dutiny,“ popsala Nikola Železníková.

Hadička má několik metrů a vůbec není vidět, je vedena z hlavy pod kůží. Oliverek ji nosí od svých dvou let. Dvě jizvy má na hlavě, jednu na břiše. „Vstup“ má za uchem.

Raději má dospěláky

V roce 2019 přišel první epileptický záchvat, které se staly pravidelnými, díky usilovným rehabilitacím a pomůckám se stal doslova zázrak. Ve stejném roce už uměl chodit pomocí chodítka, teď už to obstojně zvládne i sám!

Od září chodí do speciální školy. „Předtím chodil s asistentkou do normální školky, ale s ostatními dětmi si nerozuměl. Užívá si společnost dospělých. Je velmi živý, někdy až moc. Ve speciální škole se mu líbí, chodí s úsměvem, tak snad je spokojený,“ doufá Nikola Železníková.

Hadičkou se chlubí

Oliver se také slušně rozpovídal. Podle jeho mámy si ještě neumí svůj handicap uvědomit naplno, ale o zavedené hadičce dobře ví. „Kam přijde, tak o tom mluví. Ale proč ji má, to se ještě nezeptal. Ale dobře ví, že se nesmí potápět a že se nesmí bouchnout do hlavy a podobně,“ vylíčila.

Pod svá křídla rodinu vzal nadační fond Patříme k sobě Oli, který založili manželé Kovalští, rodiče dalšího Olivera (3), jehož příběh Blesk.cz podrobně sleduje. Chlapeček trpí nevyléčitelnou svalovou atrofií (SMA). Dva silné příběhy se tak propojily.

VIDEO: O čem se mlčí: Jsem rodič zdravotně znevýhodněného dítěte.

