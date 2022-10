Štír

Blíží se novoluní ve vašem znamení spojené se zatměním měsíce, proto si dávejte pozor na vše, co by vás mohlo zlomit. Ode dneška to bude v trvalém vztahu nesnesitelné a partner vám dává vaše nedostatky pořádně najevo. Dejte si pozor na ostré hádky.