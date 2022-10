Dřevo nad zlato! To teď zjišťují lidé, které energetická krize donutila ke koupi nebo oprášení kamen a chtějí mít i něco do nich. S hrůzou ale zjišťují, že sehnat buky, smrky, anebo jen klestí, je téměř nemožné a když, tak za nehorázné ceny.

„Našla jsem si v lese svah plný klestí, čili drobných větví do sedmi centimetrů v průměru, u nichž Lesy ČR tvrdily, že si je lidé mohou sbírat. Polesný mi však řekl, že paseky s klestím si koupily partnerské firmy a byla by to krádež,“ zlobila se Jiřina Heczková z Jablunkova.

Žena dostala kontakt na člověka, který si zbytky po těžbě skoupil. „Ať se domluvím s ním. Takže klacky v lese si mám kupovat přes překupníka s přirážkou? Slova, kterými jsem to komentovala, nechtějte slyšet,“ dodala.

Stejně dopadla Žaneta Kuczerová z Bystřice. Chtěla se na polesí domluvit na samosběr dřeva. Odešla s prázdnou. Dřeva je prý málo a pořadník dlouhý, má se ozvat v lednu.

Každý až 35 kubíků za rok!

Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové sice lidé mohou sbírat klest do sedmi centimetrů, ale jen tu volně poházenou v lese. Nikoliv klest z vytěžených stromů většinou ležící v hromadách na pasekách. „Prodáváme ji do tepláren a spaloven. Menší část nabízíme v aukcích třeba na štěpkování,“ uvedla Eva Jouklová.

Podle ní umožní Lesy ČR každému občanovi vytěžit až 35 kubíků palivového dříví za rok. Poptávka však není po celém území stejná. „Třeba na Vysočině, kde je lesnatost vysoká a řídké osídlení, jsou možnosti velké. Lidem stačí si Lesní správy obtelefonovat,“ podotkla Jouklová. Zákaz vstupu do lesa i přes zvyšující se počet krádeží zatím lesníci nezamýšlí.

Vyváží se za hranice

Lesníci se pro média vyjadřovat nesmějí. Jen tak mimo si však postěžovali, že dřeva je málo, protože se vyváží do Polska na palety ale i do Německa, zatímco zoufalí lidé běhají od polesí k polesí.

„Pro nás samotěžba i samosběr znamená spoustu práce. Když chce člověk klestí či kubík dřeva nebo třicet kubíků, musíme s ním jet na místo, sprejem vyznačit, co si chce vzít, spočítat, kolik toho je a sepsat s ním kupní smlouvu, pak vše zkontrolovat. Tolik zájemců, jako je letos, není šance zvládnout,“ vysvětlil jeden z lesníků s tím, že navíc přibývá zlodějů, kteří rovnou v lese kácí stromy a musí proto více času věnovat ostraze.

VIDEO: Zlodějů dřeva přibylo, Lesy ČR dávají do klád čipy.

