Mário Muladi se narodil jako třetí syn v rodině táty Jiřího. Osud k němu byl ale krutý, když mu bylo půl roku, začaly se u něj objevovat dlouhotrvající křeče, které nešly nijak zmírnit nebo zastavit.

„Máriovi způsobovaly hrozné bolesti a blokovaly vývoj mozku, následně i celého organismu. Nikdy neřekl jediné slovo, musel být krmen a po svých chodil přibližně do 15 let, ovšem s rizikem, že když dostane nenadálý záchvat, praští s sebou, jako když ho střelí,“ popsal Jiří Muladi.

Napočítali tisíce křečí

V roce 2016 se rozhodla manželka pana Jiřího spočítat, kolik křečí si Mário, kterého nemoc posadila na invalidní vozík, už vytrpěl. „Spočítala to na asi 10 tisíc záchvatů. A to bylo už před šesti lety…Tehdy jsem jsem si řekl, on je opravdový hrdina,“ řekl Máriův otec.

Jiří Muladi proto založil benefiční projekt Rekordy handicapovaných hrdinů. Každý rok oceňuje lidi, kteří statečně nesou svůj osud a život s postižením, a také ty, kteří jim věnují takřka všechen svůj čas, ať už jde o rodinné příslušníky či ošetřovatele.

Mário Muladi loni zemřel a právě jemu byla poprvé udělena cena in memoriam.

Letošní hrdinové

Akci, kterou podpořil i Moravskoslezský kraj, se letos konala již po šesté. Mezi letošními oceněnými je bojovník Oliver Železník (6), původně „ležák“, teď školák, či handicapovaní sportovci Miroslava Obrová a Tomáš Mošnička.

Jako pečujícím byla cena udělena Janě Jasparové, která se už 27 let obětavě stará o dvě autistická dvojčata Lucii a Lýdii, jímž rakovina vzala obě oči. Cenu má i filantrop Miloš Svoboda, který buduje síť léčebných center pro postižené lidi, a sám se stará o syna ve vigilním kómatu, či organizace Strom života, doprovázející nemocné na poslední cestě.

Nezapomnělo se na projekty Zajíček na koni, spolek Trend vozíčkářů Olomouc a spolek Elim.

Ocenili Vitáskovu oběť

Velmi emotivní byl závěr ceremoniálu, kdy byla druhým rokem udělena cena in memoriam. Dostal ji Petr Lang (†49), člen vězeňské služby, který se vlastním tělem postavil nemocničnímu střelci Ctiradu Vitáskovi (†42), když vrah namířil pistoli na Langovu dceru. Zachránil jí život, sám zemřel.

Cenu si převzala vdova Lenka. „Nezlobte se, nic říkat nechci, je to sice už víc než dva roky, co se to stalo, ale stále je to pro nás čerstvé,“ řekla.

