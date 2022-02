Jako malý kluk si hrál s ostatními dětmi, radoval se a smál. Najednou ale se začal být jako loutka. Zakopával, padal. Den ode dne měl větší problémy, přidala se únava. „Po genetickém vyšetření jsme byli postaveni před hotovou věc. Davidovi diagnostikovali svalovou dystrofii,“ nerada vzpomíná maminka Erika (45).

Svalová dystrofie způsobuje postupné oslabování svalů. Příčiny a původ nemoci nejsou dosud známy.

Jako školák onemocněl salmonelózou, nemocí, která dá zabrat i zdravému dítěti. „Měl špatné jaterní testy. Vstával a chodil jen s obtížemi. Museli jsme ho vozit, stával se z něj ležák. Nemohl hýbat rukama a ani nohama,“ pokračuje smutně máma.

Léčba začala zabírat

Slábnoucímu Davidovi, neschopnému se sám najíst, napít a obléct, začala zabírat léčba a postupujícím dospíváním se z něj stal chlap bojovník. Obrovsky mu pomohla operace achilovek obou nohou.

délka: 01:45.48 Video Bojovník David Hájek (14) trpí svalovou distrofií, díky cvičení se ale už staví na vlastní nohy. Karel Janeček

„Je skvělé, že zdravotní pojišťovny začaly proplácet pobyty dětí v klimkovických sanatoriích. Tady syn protahuje s fyzioterapeutkou svaly,“ pochvaluje si maminka, která je šťastná, že její syn nerezignoval na život a inspiruje tak i druhé.

„Nikdy nevzdávejte boj s osudem,“ usmívá se statečný David, který se zase dokázal postavit na vlastní nohy.

David vzkazuje: Nevzdávejte se!

„Nenechte nemoc nad vámi zvítězit. Mohl jsem rezignovat, vykašlat se na všechno, vzdát se a to by bylo asi to nejlehčí. Chci ale žít, už jen pro mámu. Hlásím se na školu programování, to přece jsou cíle, pro které stojí za to žít," říká bojovník David.

„Jasně, byl i takový okamžik, kdy jsem myslel, že to nezvládnu. V hlavě jsem si to ale hodil tak, že hlavní je se nevzdat. Nikdy v tom nejste sami a já jen děkuji všem, kteří pomohli,“ dodává mladík.

Z ležícího hocha je chodící mladíček

O Davida pečuje fyzioterapeutka Karolina Garbarz (19). „Cvičení zaměřujeme na protahování svalů, aby byly soběstačné. Aby mohl sám bez pomoci chodit. Davida trápí skupina onemocnění postihující svalové pletence. Počínaje rameny, pokračujíce boky, konče nohami. Z ležícího hocha v sádrách už je ale chodící mladíček,“ usmívá se Garbarz.