Smutnou zprávu hlásí ostravská zoo. V neděli musela uspat jednu ze žiraf (†19). Masem z 300kilového zvířete pak nakrmila šelmy a další masožravce. Tak, jak by tomu bylo v přírodě.

„Žirafa nejdříve upadla, těžce dýchala a už se nepostavila. Vše ukazovalo na selhání srdce. Vzhledem k celkovému stavu, hypoxii, věku a stresu zvířete jsme přistoupili k utracení,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Následná pitva potvrdila problémy se srdcem. „Hodnotím, že zvíře neskončilo v kafilerii. Je super, že zoo ukázala veřejnosti realitu,“ kvitovali lidé krok zoo, ohledně zkrmení masa ze žirafy.

Žirafa Rothschildova se dožívá 10 až 15 let, v zajetí zhruba 25 let, vzácně až 30 let. Jde o druhý nejvíce ohrožený poddruh žirafy. Ve volné přírodě v Keni a Ugandě už se vyskytuje jen několik stovek jedinců.

VIDEO: Ráj lemurů v Zoo Ostrava.

