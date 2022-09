„Přišel k nám už před 11 lety, byly mu tři roky. Všechno se učil se mnou, mám ho celou dobu na starost, jezdci se u nás na jednotlivých koních příliš nestřídají,“ vysvětlil Daniel Orsag.

Kůň musí být připraven univerzálně, v podstatě na jakéhokoli jezdce, ale podle Orsaga je vždy lepší, když se kůň a jezdec znají navzájem. „Vědí, co od sebe očekávat,“ řekl strážník hipolog, jehož ještě jako juniora vycepoval v jezdeckém umu ve frenštátském Slovanu trenér Zdeněk Fialka.

Dal to i bez přípravy

Na samotné soutěži, které se zúčastnilo osm týmů a 23 jezdců z Česka i zahraničí, Daniel Orsag s Fagarem dominoval. Zúčastnil se tří individuálních disciplín, policejní parkur a zrcadlové skákání dvojic vyhrál, v cross parkuru byl druhý.

„Před závodem měl Fagar zdravotní problémy, takže přímo na závod nebylo možné ho připravit. Do kupy se dal až na poslední chvíli. Ale ukázal se jehotalent a obrovské zkušenosti, už má za sebou 10 soutěžních ročníků,“ usmál se jezdec.

Plachty Fagar nerad

Sám Orsag však přiznal, že úplně perfektní jízdy s Fagarem nepředvedli. „Fagar nemá rád některé druhy povrchů, a ty v soutěži byly. On přeskočí všechno, ale na jedné překážce byla plachta, které on nemusí. To jsem cítil jeho zaváhání,“ popsal.

A tady se projevilo ono pouto. „Na mou pobídku Fagar zareagoval. To je to důležité. Když se kůň bojí, že věří vám a jde tam, kam by sám nešel,“ řekl strážník.

Závod odráží realitu

V závodě se simulují situace a překážky, se kterými se může kůň ve službě setkat, různé můstky, povrchy, hořící překážky. Dav lidí třeba reprezentují balony, mezi které se nesmí kůň bát vejít.

A kam s Fagarem ve službě Daniel Orsag vyráží? „Nejčastějším úkolem je hlídková činnost v odlehlejších částech Ostravy, na hromadných akcích jako jsou sportovní utkání či demonstrace a samozřejmě také prezentační akce pro veřejnost,“ uzavřel.

