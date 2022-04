Třicetiletou tradici má jízdní oddíl ostravské městské policie, dlouhou jako ona sama. K jedenácti „kladrubákům“ nedávno přibyl valach Max (4). On i parťáci procházejí těžkým výcvikem.

„Kladrubští koně jsou na tuhle práci ideální. Mají rádi lidi, je to vyrovnané a klidné plemeno. Jsou krásně stavění, univerzální, takoví desetibojaři mezi koňmi,“ popsal vedoucí výcviku Miroslav Holý (53). Strážníci zkoušeli i české teplokrevníky a slezské noriky, ale kladrubáci se osvědčili nejvíce.

Ve službách ostravských strážníků je šest vraníků a šest beloušů. Ti odkazují na barvu koně ve znaku Ostravy - původně stříbrný, ale zobrazuje se bílý.

Práci s Maxem si Miroslav Holý chválí. „Je to moc hodný kůň. A talent, takového jsme dlouho neměli. Ale pořád je to zvíře, je trochu rozmazlený, třeba za mrkvičku by prodal babičku,“ usmál se.

Nejen obchůzky

Max musí stejně jako jeho parťáci projít výcvikem jezdeckým i policejním. Ten se průběžně opakuje stále dokola. Výcvik se skládá ze dvou částí, jezdecké a policejní. Jezdecký je o ovládání koně, ten se učí povely a chození přes překážky.

délka: 00:50.40 Video Strážníci z Ostravy mají novou posilu, koně Maxe (4). MP Ostrava

Kromě klasických obchůzek a kontroly odlehlejších oblastí Ostravy, jako jsou parky, zahrádkářské kolonie, se koně strážníků dostávají i do situací, kde to vře. Třeba na fotbale.

Cvičí s ohněm i petardami

Policejní výcvik je proto těžší. „Je o zvykání si na hlučné podněty, se kterými se kůň potká ve službě, třeba petardy či dýmovnice na fotbale,“ řekl strážník-hipolog.

„Při výcviku proto skáčí přes překážky se zapálenými nádobami s hořlavinou, v bezpečné vzdálenosti se odpalují petardy, prochází se kolem nich s dýmovnicí. Vše to musí koně ve službě ustát,“ doplnil strážník Jindřich Machů.