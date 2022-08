Štír

Nadřízený si vás poslední dny pochvaluje, protože mu neodmlouváte a úkoly plníte do posledního detailu. I kdybyste byli naštvaní, nedáte to na sobě znát. Pokud byste to udělali, vaše cesta za úspěchem by se značně zkomplikovala. Mějte nadhled!