Původně byly ve voliéře tři dospělé veverky, ale poté, co vandal jednu poničil, veverčák Honzík utekl a už se nevrátil. Božka s Hefronem však ano a teď mají mladé! „Původně krotká Božka odchovaná na kojenecké lahvi se stala bojovnou a nechce nás k nim pustit,“ říká chovatel Jiří Rachfalík (60).

délka: 00:13.83 Video Video se připravuje ... Novou členkou party veverek v Landek Parku v Ostravě je albínka Princezna. Jiří Rachfalík

Kromě mláďat přibyl ve vedlejší menší voliéře další přírůstek. Dospělá albínka jménem Princezna. „Našli jsme ji v Kolíně, chovatel už ji nechtěl. Veverčí albíni jsou velmi vzácní, kvůli nápadnosti v přírodě dlouho nepřežijí. U nás jí bude dobře,“ usmál se Rachfalík.

Albíni mají problémy

Tak jako to u zvířecích albínů bývá, má i veverka Princezna mnohé zdravotní neduhy. „Má problémy se zrakem i sluchem. Hůře se orientuje, proto má svou vlastní voliéru. Její albíní forma je zřejmě důsledkem příbuzenského páření. Proto se při chovu musí dbát na to, aby si veverky byly co nejméně pokrevně blízké,“ vysvětlil chovatel Jiří Rachfalík.

Veverky obecné se v přírodě dožívají až čtyř let, v zajetí šesti a více.

Zaměřeni na „české“ zrzky

Landecký veverčí chov je v Česku unikátem. Je sice v počátcích, ale cíl je jasný. Rozšířit populaci zrzavě zbarvených veverek obecných. „Z naší přírody už zrzavé veverky mizí, převažují hnědé a černé formy. Naše veverky jsou registrované, očipované a doufáme v úspěšný chov,“ říká Jiří Rachfalík.