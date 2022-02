Zrzavé veverky jsou v Česku čím dál vzácnější. O to smutnější je případy z Ostravy. Z voliéry rodinného Landek Parku je někdo vypustil . Veverka „v očekávání“ Božka i parťák Hefron našli cestu domů, sameček Honzík ale stále chybí.

„Venku nevydrží dlouho,“ kroutil hlavou chovatel Jiří Rachfalík (60), když viděl ve voliéře vyvrácená prkna. „Tím, že je někdo vypustil, je odsoudil k dost nepříjemné smrti,“ řekl s tím. Dospělé veverky pořízené v zoo nejsou na život v přírodě zvyklé.

Nejvíce chovatel tesknil po samičce Božce, která se už brzy dočká mláďata. „Byla vychována tzv. na flašku, od mláděte ji krmili chovatelé,“ popsal Rachfalík. Božka i parťáci Honzík a Hefron byli pryč několik hodin, i v noci, pak se část veverčí party objevila!

Srnec na zahradě: K rodině chodí jak do "závodní jídelny", okukuje se i se psem

Honzíka hledají

Na Landeku byli nadšení. „Hlavní je, že je zpátky Božka. Je březí a je pro nás důležité, aby se zrzavé veverky množily,“ děkoval Jiří Rachfalík všem, kdo se snažili Božku najít. Samec Honzík je ale stále pryč.

„Neumí si poradit s přirozenými nepřáteli v přírodě. Ale doufám, že se vrátí,“ uzavřel chovatel. Zrzavých veverek obecných, kdysi v Česku naprosto běžných, ubývá. Černé a hnědé odstíny nyní převládají.

Co se s nimi stalo?

Možností je více. Buď z poničené voliéry utekly samy a našly cestu zpět, když měly hlad nebo je kdosi odnesl a vypustil v lese ještě na kopci Landek a pak se zorientovaly. „Mohl to být vandal, co neví, co dělá nebo cílená akce ekologického aktivisty,“ myslí si jeden z fandů landeckých veverek.

VIDEO: Veverka mlsá dobroty z krmítka pro ptáčky v třinecké části Lištná.

délka: 00:46.17 Video Veverka mlsá dobroty z krmítka pro ptáčky v třinecké části Lištná. fb