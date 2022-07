Potíže Sandře Szczurové začaly již ve 14 letech, ve 20 se dozvěděla krutou pravdu. „Studovala jsem tehdy na zdravotní sestru, takže jsem věděla, co nemoc znamená. Modlila jsem se, aby se diagnóza nepotvrdila, ale bohužel se to stalo,“ řekla.

Po sérii těžkých atak skončila mladá žena na vozíku a je v invalidním důchodu. Snu stát se zdravotnicí se musela vzdát.

Stojí za to bojovat

Začala malovat. „Olejomalby, akryl i skládání obrazů z kamínků,“ vyjmenovala techniky, kterým se věnuje. Jenže časem žena přestala ovládat pravou ruku a poté i levačku. Sandra ale hodlala v malování pokračovat stůj co stůj, a tak maluje ústy!

„Hlavně akvarelem. Nejvíce přírodu, krajinky,“ vylíčila. Naučila se ústy i skládání kamínků na malby. Když se jí levá ruka zrovna netřese, vrací se k dalším technikám.

„Ráda bych podpořila všechny, kterým život staví do cesty podobné překážky jako mně, aby se nevzdávali. Vždy stojí za to bojovat. Je také velmi důležité využít pomoc okolí, sám na to člověk nestačí. Já cítím podporu v přátelích,“ vzkázala.

Covidu ji "odřízl"

Malování bylo pro Sandru aspoň částečným rozptýlením v těžkém období koronavirové pandemie. „Byla jsem izolovaná doma a s nikým jsem se nevídala, což se podepsalo na mém psychickém zdraví. Strach jsem zpracovala a naučila se hrozbu nákazy brát jako u jiné infekční nemoci. Samozřejmě se ale chráním,“ popsala.

Co je roztroušená skleróza?

Co je roztroušená skleróza? Jde o onemocnění centrálního nervového systému. Člověk pociťuje poruchy citlivosti, hybnosti či stability, často jsou postiženy oči. Závažnost a průběh je u každého člověka individuální. Zatímco jeden může žít plnohodnotně dlouhé roky, jiného rychle posadí na invalidní vozík. Tak jako Sandru.

VIDEO: Roztroušenou sklerozou trpí také politik Pavel Bělobrádek.

délka: 35:39.27 Video Video se připravuje ... Pavel Bělobrádek: Kvůli roztroušené skleróze jsem se dal na politiku redakce Blesk