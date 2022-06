Rak

Milí Raci, příjemné finanční období máte za sebou a měli byste myslet na to, kde ušetřit. Sice na tom nejste vůbec špatně, ale mohli byste se uskromnit v nakupování zbytečných věcí. Když už budete přes všechno do něčeho investovat, tak do vzdělání.