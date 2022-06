„Nebudeme uvádět žádné další podrobnosti,“ sdělila mluvčí policie Pavla Jiroušková s tím, že věc se prověřuje jako násilný trestný čin. Nezletilou dívku po činu tížilo svědomí a přiznala se. Teď čelí obvinění z vraždy, vyšetřována je na svobodě.

Kriminalisté pátrali nejdříve v kontejnerech, pak v třídírně odpadků a nakonec na skládce. „Nevěřím, že by torzo na skládce našli. Kromě toho, že tam vysypou odpad desítky aut, to pak stroje rozhrnují a navíc se po ní pohybuje spousta zvěře, ptáků, byl by to zázrak,“ prozradil jeden z popelářů.

Nikdo to na ní nepoznal

Podle lidí z okolí bydliště nebylo na dívce na první pohled vidět, že je těhotná. „Chodívala tady venčit pejska, ničeho jsme si nevšimli, ale že to nepoznali doma, nechápeme,“ podotkla parta u stolu v nedaleké restauraci.

„Když tady policie prohledávala kontejnery v okolí, nenapadlo nás, že hledají něco tak hrůzného,“ dodali hosté. „Slyšel jsem, že to plánovala, že se chtěla miminka zbavit. Proč nezvolila babybox, ale popelnici, je šokující,“ poznamenal muž se sousedství.

