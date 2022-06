„Včelařili už moji dědečkové a já jsem od dětství chodil do včelařského kroužku,“ popisoval Robert. Začínal s jedním nebo dvěma úly a nyní má více než dvacítku včelstev po celém Moravskoslezském kraji. Ve včelařské tradici pokračují i jeho dva synové (22 a 25).

Pavlosek přiznává, že ani on se nevyhne zdražování medu, který loni prodával za 180 Kč za kilo. „Všechno zdražilo, cukr, elektřina, pohonné hmoty. Takže i cesta na trh vyjde dráž. Musím přihodit až tři pětky (30 Kč). Lidé nadávají, ale nedá se nic dělat,“ ospravedlňuje zvýšení cen.

Včelstva kradou zloději

Zanedlouho pokvetou lípy, a tak vytočí med lipový. Dostatek bude podle něj i medu, který včely vyrábějí z medovice (husté lepkavé substance bohaté na cukry, vylučované stejnokřídlým hmyzem na povrch listů a jehličí, kde se usazuje coby povlak, pozn. red.).

Kde má svá včelstva, Robert Pavlosek tají. Důvodem jsou hlavně zloději. Jeden takový prý kradl jeho úly pravidelně. „Se synem jsme v noci i ve dne leželi v úkrytu a čekali, až zase přijde. Dočkali jsme se, zjistili, kdo to je, a podali jsme trestní oznámení na policii,“ popsal Robert.

Pravé pochutnání

Posledních pár loňských sklenic medu si nechal sám včelař pro sebe. „Dávám si ho nejen do čaje, ale i do kávy a na chleba. To je to pravé pochutnání,“ podotýká Robert. Se včelami a medem žije celý život a na tom se prý nikdy nic nezmění.

„To je svět, kde je vše ještě v pořádku,“ usmívá se včelař, který se věnuje také chovu včelích matek. Díky tomu má zabezpečený další vznik nebo pokračování dosavadních chovů.

Včelaři ve vězení Karel Janeček