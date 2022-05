Recept na to, jak porazit rakovinu Janu Brodovi (73) z Třince nenapsal doktor, léčbu si naordinoval sám. Život teď měří na kroky a neozařují ho jen přístroje, ale den co den i slunce na vrcholcích hor. Třeba kopec Javorový 1031 m n. m. v Beskydech zdolal už 1172krát.

„Nejdříve jsem se postavil zlomenině kyčelního kloubu, která většinu seniorů vyřadí z pohybu. Popadl jsem berle a vyrazil s nimi do terénu. Pomalinku. Lidé na mě koukali jako na zjevení,“ popsal pan Honza, bývalý zemědělský technik.

Vzápětí mu řekli o nádoru na prostatě s metastázemi do páteře. Konečná? V žádném případě! Pro Jana Brodu to znamenalo o to větší úsilí kráčet stále dál a výš navzdory medicíně. Ani hadička z močového měchýře nevadí. Diagnózu slyšel před rokem. Od té doby ušel přes tři tisíce kilometrů.

„Kochám se krajinou, potkávám se s lidmi, z nichž se stávají přátelé, sbírám byliny, hřiby a lesní ovoce, a vůbec se necítím jako pacient, naopak. Prostě beru rakovinu jen jako malou překážku na své cestě, kterou bych rád překročil,“ řekl pan Honza.

