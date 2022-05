„Nemohla jsem pacienty tak náhle opustit,“ řekla žena, která na klinice v Charkově ještě několik dní řešila různé gynekologické případy. Situace ve městě se ale zhoršovala. „Jedna raketa dopadla na zahradu naší chalupy. Zaryla se čtyři metry pod zem,“ líčila Hanna Nesteruková.

To už neváhala a se synem utekla. „Chtěla jsem ho ochránit. Většina mé rodiny zůstala. Co vím, tak se přesunuli alespoň co nejvíc na západ. Manžel působí u dobrovolnických oddílů,“ řekla lékařka.

Do podobného města

Po desítkách hodin v autě dorazila do Ostravy, kde již zůstala. „Je to menší město než Charkov, ale podobné. Průmyslové, ale se skvělým školstvím i zdravotnictvím,“ popsala své dojmy. Hannin syn (10) chodí v Ostravě na základní školu, do kolektivu se začlenil. Baví ho matematika a karate.

„Oslovila jsem kvůli práci vedení Městské nemocnice,“ dodala. Uspěla. „Pracuji jako kodérka, eviduji zdravotní úkony na gynekologicko-porodnickém oddělení. Jsem často na porodním sále. Doufám, že projdu aprobačním procesem, abych byla opět lékařkou. Kdoví, jak dlouho ještě bude trvat válka,“ uzavřela.

Potrvá to nejmíň rok

Cestou k tomu, aby Hanna Nesteruk opět pracovala jako lékařka, je vykonání aprobační zkoušky, ta má tři části. Písemná vyžaduje nejen znalost medicíny, ale i znalost českého zdravotnického práva.

Další částí je stáž na akreditovaném pracovišti. Až úspěšným složením ústní zkoušky je možno zařadit uchazeče na zdravotnickou pozici. Základem přitom je čeština. V ideálním případě proces trvá asi rok.

Od lékařů po zahradníky

V ostravské Městské nemocnici nyní pracuje 23 uprchlíků z Ukrajiny. Z nich jsou to čtyři lékaři, 10 sester a 9 technicko - hospodářských pracovníků, například kuchař, pomocníci v kuchyni, prádelská, zkušení zahradníci.

„S dalšími jednáme. Máme představu o asi 30 zaměstnaných utečencích z Ukrajiny,“ uvedla mluvčí Andrea Vojkovská.

Pomoc Ukrajincům

