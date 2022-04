„Jsou tady v několika skupinách, je to zhruba třicet lidí, ale už jsme museli řešit například likvidaci zařízení na ubytovně nebo třeba pořezané sedačky v dopravním prostředku. Jsou to lidé, kteří jsou velmi nepřizpůsobiví,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák pro idnes.cz. Podle něj to ale není problém jen severu Moravy.

Romové, kteří pochází z oblasti Užhorodu v ukrajinské Zakarpatské oblasti, jsou podle něj kočovné kmeny, jejich sociální návyky jsou nižší, než na co jsme u nás zvyklí.

Tato skupina lidí má podle hejtmana ukrajinské a maďarské občanství. „V případě, že mají maďarské občanství, tak nemají na nic nárok a musí si pomoci sami,“ konstatoval hejtman.

Nepřizpůsobiví uprchlíci jsou ve vyhrazené části přijímacího střediska v pavilonu na ostravském výstavišti Černá louka. Pokud svým jednáním způsobili trestný čin, bude se tím zabývat policie.

6. 4. 2022 12:06 Ukrajinskému provozovateli plynové soustavy vznikly od začátku ruské invaze 24. února škody v řádu stovek milionů eur. Na facebooku to dnes podle agentury Reuters napsal ředitel ukrajinského plynového operátora (OGTSU) Serhij Makohon. Firma ale podle něj přesto zákazníkům plyn dál dodává. A to i přesto, že poškozeny byly tři hlavní plynovody, dvě plynové distribuční stanice byly zničeny a 48 plynových distribučních stanic plynu zastavilo provoz. Čtyři kompresorové stanice obsadily ruské síly. „Naše materiální škody již dosahují stovek milionů eur,“ uvedl Makohon na facebooku. „K dnešnímu dni zůstalo bez dodávek plynu 300.000 domácností,“ dodal. 12:02 Ve městě Vuhledar v Doněcké oblasti Rusové ostřelovali výdejní místo humanitární pomoci, podle agentury Unian jsou na místě oběti. Zatím tamní úřady mluví o 2 zabitých a 5 zraněných, bilanci na svém Telegramu potvrdil šéf vojenské správy Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. 11:55 List The Kyiv Independent informoval o tom, že Rusové při svém útoku v Dněpropetrovské oblasti zcela zničili továrnu a její zásobníky.