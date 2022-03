Jelikož se vykládá, že právě vodní tok je bránou do podsvětí, odplula po něm i Morena, jak se figuře přezdívá. Podle starého rituálu se poté, co smrtka skočila ve vodě, všichni rozutekli a věřili, že ten, kdo doběhne do vesnice poslední, do roka zemře.

„Morenu jsme vyrobili spolu s dětmi a rodiči a pak jsme ji nesli přes celou obec až k vodě. Vynášení smrtky už je u nás dlouholetá tradice,“ uvedl starosta místních dobrovolných hasičů René Wojnar.

Obřad Vynášení smrti je jedním z kamínků na cestě zpět k uvědomění si toho, jak věci fungují a co je opravdu důležité. Stejně důležitý je i fakt, že se při tom setká hodně lidí – nejen dětí, ale i jejich rodičů, prarodičů, dalších příbuzných a známých. Taková setkání jsou lidi stejně potřebná, jako vzduch, voda, jídlo a spánek.

O vynášení a pálení Moreny nebo Mařochy na Těšínském Slezsku dochovány písemné zmínky už v roce 1366. jsou na Těšínském Slezsku dochovány písemné zmínky od roku 1366.

